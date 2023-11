Femminicidio: Ronzulli, proposta FI affinché uccisione donna incinta sia duplice omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando anche per colmare quelle lacune che spesso offendono la memoria delle vittime, rappresentando una beffa per le donne che hanno perso la vita per mano di un uomo. Penso al caso di Giulia Tramontano, massacrata senza alcuna pietà dopo che il compagno non riusciva a spiegarsi perché non morisse per il graduale avvelenamento da veleno per topi che le stava somministrando da mesi". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo all'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne "L'amore perduto", in corso a palazzo Pirelli di Milano. "Giulia era incinta, era al settimo mese di gravidanza ma quel bimbo non nascerà più perché un mostro gli ha impedito di venire al mondo. Ebbene, il reato contestato non è stato di duplice omicidio, ma di omicidio di Giulia e interruzione di gravidanza non consensuale. Una cosa abominevole, un'offesa, un'ingiustizia. Per questo abbiamo presentato in Senato, a mia prima firma, una proposta di legge per considerare omicidio anche la morte del nascituro come conseguenza di un femminicidio. E sono felice che qui, in Regione Lombardia siano stati più celeri. Questo è un segnale importante. Altri ce ne dovranno essere per un'assunzione di responsabilità, una presa in carico del problema da parte di tutte le istituzioni", ha concluso. (Rin)