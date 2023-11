India: governo Uttar Pradesh vieta prodotti alimentari con certificazione “halal”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, guidato da Yogi Adityanath del Partito del popolo indiano (Bjp), ha vietato la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari con certificazione “halal”, ovvero di conformità ai precetti islamici, con la sola esenzione di quelli destinati all’esportazione. Come riferisce il quotidiano finanziario “Mint”, il governo statale ha motivato la decisione con la necessità di rispondere a una “propaganda sfrenata” contro i prodotti privi di certificato halal, a danno degli “interessi commerciali di altre comunità”. Oltre al “vantaggio ingiusto” a favore di alcuni produttori, l’esecutivo di Lucknow ha lamentato una “strategia pianificata per seminare odio di classe e creare divisioni nella società” da parte di “elementi antinazionali”. Per il governo dell’Uttar Pradesh la certificazione halal è un “sistema parallelo” che “crea confusione riguardo alla qualità degli alimenti, violando le norme in materia. (segue) (Inn)