India: governo Uttar Pradesh vieta prodotti alimentari con certificazione “halal” (2)

- In India la legge di riferimento è il Food Safety and Standards Act del 2006 e l’ente regolatore è la Food Safety and Standards Authority of India (Fssai). Esistono diverse agenzie di certificazione halal accreditate presso il Consiglio nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione (Nabcb). L’Uttar Pradesh è lo Stato più popoloso del Paese, con oltre 200 milioni di abitanti, per la maggior parte di religione induista – quasi l’80 per cento – ma con una consistente minoranza musulmana, vicina al 20 per cento. Yogi Adityanath, monaco e rappresentante radicale del nazionalismo indù, è alla guida del governo statale dal 2017 e si è insediato l’anno scorso per il secondo mandato. (Inn)