Camera: 22 novembre presentazione libro "La violenza in un click"

- Domani mercoledì 22 novembre, alle ore 16:30, presso la sala Matteotti della Camera, si svolge la presentazione del libro "La violenza in un click", di Carmela Mento e Francesco Pira. Conversano con gli autori la segretaria di presidenza e componente della commissione di inchiesta sul femminicidio, Annarita Patriarca, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Matilde Siracusano, il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)