Medio Oriente: Israele, ok a legge che dà accesso a Idf e Shin Bet a telecamere di sicurezza civili

- La Knesset (il parlamento di Israele) ha approvato oggi il disegno di legge che consente alle Forze di difesa israeliane (Idf) e all’agenzia di intelligence per gli affari interni (Shin Bet) di accedere alle telecamere di sicurezza dei civili. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, precisando che la norma permette di “accedere segretamente alla tecnologia di back-end delle telecamere di sicurezza per prevenire o impedire l'accesso di soggetti malintenzionati”. Il disegno di legge sarà in vigore per un periodo iniziale di sei mesi, con un'opzione di proroga, e consente di visionare il materiale solo in caso di pericolo per la sicurezza nazionale o per le operazioni delle Idf legate alla guerra in corso contro il movimento islamista palestinese Hamas. (Res)