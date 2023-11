Germania: Scholz, l’Africa è il partner dei nostri sogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa è “il partner dei nostri sogni, quando si tratta di intensificare le nostre relazioni economiche e intraprendere il percorso comune verso un futuro a impatto zero per il clima”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, alla quinta riunione del Compact with Africa (Cwa), tenuta oggi a Berlino. Il capo del governo federale ha evidenziato che il formato avviato nel 2017 dalla Germania per promuovere gli investimenti esteri privati nei Paesi africani orientati alle riforme sta funzionando. In particolare, Scholz ha affermato che, “in termini di sviluppo economico”, i 13 Stati dell’Africa parte del Cwa ottengono “risultati superiori alla media” rispetto al continente “nel suo insieme”. Per esempio, gli investimenti diretti esteri in questi Paesi sono aumentati in maniera massiccia anche nel 2022. Per quanto riguarda l’espansione delle relazioni economiche, Scholz ha dichiarato: “È chiaro che l’enorme potenziale economico può essere sfruttato solo attraverso grandi investimenti privati”. L’interesse delle aziende tedesche per l’Africa è immenso. Pertanto, come evidenziato dal cancelliere, il governo federale facilita gli investimenti privati ​​attraverso condizioni di garanzia favorevoli. A loro volta, i presidenti dell’Unione africana (Ua) e della Commissione della stessa organizzazione, Azil Assoumani e Moussa Faki Mahamat, hanno assicurato che l'Africa è aperta anche ad altri partenariati, data la già forte presenza della Cina nel continente. “Non esiste il monopolio. Ognuno ha il suo posto”, ha dichiarato Assoumani, secondo cui i sia i debiti degli Stati africani sia il peso dei loro interessi sono troppo alti e ostacolano gli investimenti degli stessi Paesi. Dello stesso parere è stato Faki, secondo cui “il peso del debito è un giogo”. (Geb)