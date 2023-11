Camera: domani audizione newcleo su Deposito rifiuti radioattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 21 novembre, alle ore 16:15, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, numero 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di newcleo. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)