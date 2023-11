Sport: Magoni, giunta lombarda ha approvato riqualificazione pista per sci di fondo "degli Abeti di Schilpario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Giunta di Regione Lombardia ha approvato l'Accordo Locale Semplificato per la riqualificazione della pista per sci di fondo denominata degli Abeti di Schilpario. Gli interventi prevedono l'adeguamento della pista esistente alla normativa internazionale della Federazione Italiana Sci (Fis) ai fini della manifestazione Campionati Mondiali Junior 2025 di sci di fondo. "Un investimento importante che ho fortemente voluto per permettere a Schilpario di ospitare un evento internazionale come i mondiali Junior di fondo del 2025. Un accordo che premierà un territorio, lasciando un'infrastruttura che sarà l'ennesimo fiore all'occhiello di Regione Lombardia. Ritengo che, per una gestione lungimirante delle risorse, il sostegno alle grandi manifestazioni sportive debba essere accompagnato dalla volontà di lasciare sui territori un'eredità qualificante e virtuosa e così avverrà a Schilpario con questo progetto. Lo sci nordico avrà una nuova straordinaria casa in Lombardia e la Val di Scalve arricchirà il proprio panorama sportivo, già ricco e di livello internazionale, mettendo a disposizione degli appassionati impianti in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli sport invernali. Lo sport è uno straordinario strumento di promozione e crescita e, ancora una volta, Regione Lombardia sarà protagonista di un evento sportivo di livello mondiale". Lo ha affermato il sottosegretario Sport e Giovani, Lara Magoni. (Com)