Napoli: iniziati lavori per rifunzionalizzazione della Fontana del Centro direzionale

- Questa mattina una squadra di operai specializzati, coordinata dai tecnici della Napoli servizi, ha avviato la preparazione dell'area di cantiere per i lavori di rifunzionalizzazione della Fontana di piazza Salerno al Centro Direzionale di Napoli. Sono previsti il rifacimento totale dell'impianto idraulico e del rivestimento interno alla fontana, delle sedute e di tutti gli elementi in acciaio caratteristici della struttura. Sarà inoltre installato un impianto per l'illuminazione anche nelle ore notturne. Il costo previsto dei lavori è di 135 mila euro stanziati dal Comune di Napoli. L'intervento, concordato con il Servizio arredo urbano che fa capo all'assessorato alle Infrastrutture dovrà concludersi, salvo eventuali imprevisti, entro fine anno. (Ren)