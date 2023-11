Ue: Lollobrigida, Italia presenta documento per ridefinizione e tutela ruolo agricoltore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha presentato un documento per la ridefinizione e la tutela del ruolo dell'agricoltore in Europa. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca di Bruxelles. "Abbiamo chiesto di ridefinire totalmente la visione dell'agricoltore", come un soggetto "che manutiene il territorio, che lo protegge e custodisce, ma che ha anche una funzione di bioregolatore delle biodiversità", ha affermato il ministro. "Abbiamo avuto il sostegno e la sottoscrizione di 7 nazioni tra le quali Francia, l'Austria e altre, e poi una condivisione dell'ampissima maggioranza di coloro che sono intervenuti”, ha detto Lollobrigida, sottolineando che "abbiamo avuto la possibilità di trattare il tema che riguardava la necessità di incentivare l'agricoltura, mantenendo gli interventi sulla Pac, investendo sulle nuove generazioni e affrontando anche un tema che non può essere eluso, il rapporto con il territorio e anche le questioni legate ai grandi carnivori, in particolare ai lupi”. (segue) (Beb)