Ue: Lollobrigida, Italia presenta documento per ridefinizione e tutela ruolo agricoltore (2)

- “Abbiamo avuto dal commissario europeo rassicurazioni sul fatto che la commissione sta studiando il problema, perché l'uomo ha il dovere di mantenere le specie quando decrescono e rischiano l'estinzione e di riuscire a garantirne la riproduzione, ma deve anche avere la forza di intervenire quando superano i limiti che consentano alle altre specie di sopravvivere, compreso l'uomo e le sue attività produttive", ha aggiunto il ministro. Il ruolo del bioregolatore, ha poi specificato, "è un dato di principio". Significa, però, "che l'uomo non è un nemico della natura quando svolge le sue attività produttive, ma collabora per riuscire a rendere l'ecosistema vivibile, a manutenerlo”. “L'attività agricola non è stata mai nemica della natura, non lo è l'agricoltore, che mantiene il terreno. Dove non c'è agricoltura le cose non vanno meglio. Per questo abbiamo rivendicato, trovando grande condivisione qui in Europa, un ruolo centrale dell'agricoltore, custode e bioregolatore, nell'ambito di una natura che contribuisce a proteggere", ha concluso Lollobrigida. (Beb)