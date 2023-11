© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha ribadito oggi al presidente del Congresso ebraico mondiale, Lauder Ronald, "l'impegno del governo italiano a trovare soluzioni che garantiscano la pace in Medio Oriente". Lo ha riferito lo stesso Tajani su X (ex Twitter), aggiungendo: "Continuiamo a lavorare senza sosta per la soluzione dei due Stati". (Res)