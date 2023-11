Imprese: Valentini, in atto trasformazione economica, fare sistema per competere su mercato globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve cogliere e "cavalcare" la trasformazione in atto che porterà da un'economia di prodotto ad un'economia di processo. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, intervenendo alla presentazione del Global attractiveness index (Gai) elaborato da The European House Ambrosetti. Il Gai è un indice utilissimo come strumento di policy per orientare le scelte di politica pubblica nel settore dell'attrattività degli investimenti esteri e come tale - ha sottolineato Valentini, che ha la delega all'attrazione degli investimenti - è uno "strumento di riflessione importante, sulla base di presupposti oggettivi, per analizzare punti di forza e di debolezza del sistema". Funge quindi da "stimolo per migliorarci ma anche da vetrina per gli investitori esteri". Valentini da un lato ha sottolineato il ruolo delle Pmi, che per resistere alla concorrenza devono far rete, all'interno di un sistema in grado di supportarle nella loro proiezione internazionale. Dall'altro, ha affermato che non si può trascurare il ruolo centrale delle grandi aziende a capitale estero che "iniettano competenze e aiutano le imprese dell'indotto a essere parte di un sistema mondiale sempre più complesso. E in tal modo operano come imprese domestiche con capitale estero". In questo momento, ha concluso Valentini, "il digitale è fondamentale perché ci stiamo avvicinando a un'economia con spazi industriali virtuali, stiamo passando da un'economia di prodotto ad un'economia di processo, in cui il processo è reso trasparente, comunicato e condiviso. Faremo un grande salto quando questa occasione verrà colta. Abbiamo però un problema culturale, generazionale, che riguarda i nostri percorsi di studio così come la formazione continua dei lavoratori. Ci vuole tempo: il Pnrr mette fondi per la transizione ma il sistema va nei due sensi, deve provenire dall'alto e dal basso, è un processo in atto che dobbiamo riuscire a cavalcare. Dobbiamo misurarci, guardarci e fare sistema". (Rin)