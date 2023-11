Energia: Pichetto, Italia ha nuova centralità a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo una nuova centralità a livello europeo che è cambiata negli ultimi tre anni. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, all’assemblea pubblica di Proxigas. Il ministro ha spiegato che il nostro Paese per l’energia “è il soggetto di trasferimento al centro dell’Europa sulle nuove produzioni di gas che provengono dal Sud e non più dal Nord almeno per il prossimo trentennio”. “L’Unione Europea è un grande consorzio dove si portano avanti gli interessi dei paesi”, ha sottolineato Pichetto. (Rin)