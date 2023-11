Milano: in Consiglio Comunale un minuto di silenzio per Giulia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del Consiglio Comunale si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio. È stato pronunciato un discorso dalla presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, il cui testo è stato letto o verrà letto nelle prossime sedute dei Consigli comunali delle principali città. Un messaggio congiunto con lo scopo di “chiedere ai nostri rappresentanti parlamentari di agire in maniera celere per contrastare un fenomeno che purtroppo è in costante crescita e dichiariamo la nostra piena condanna a qualsiasi atto di violenza”. La violenza di genere, ha continuato Buscemi, “è una piaga che attraversa le barriere di età, classe sociale e cultura, colpendo indistintamente le nostre madri, figlie, sorelle e amiche”. È un problema “che riguarda tutti noi, come individui e come società e davanti al quale non si può più tacere”, ha proseguito. Il discorso è terminato con l’espressione di “solidarietà alla famiglia di Giulia e di tutte le famiglie distrutte da femminicidi, che la loro memoria sia onorata da azioni concrete atte ad estirpare la violenza di genere dalla nostra società”. Dopo il minuto di silenzio, sono state nominate le 105 donne che, dall’inizio dell’anno, hanno perso la vita a causa della violenza di genere. (Com)