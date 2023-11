Indonesia: Widodo invia altri aiuti a Gaza, “sempre dalla parte della Palestina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, ha presenziato oggi alla partenza del secondo lotto di aiuti umanitari destinato al popolo palestinese a Gaza. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio presidenziale, precisando che sono stati inviati medicinali, attrezzature mediche, cibo e altri aiuti necessari, un carico di 21 tonnellate distribuito su due aerei. Le forniture, del valore complessivo di 31,9 miliardi di rupie, risultato della collaborazione tra governo, organizzazioni non governative e privati, saranno consegnate in Egitto alla Mezzaluna rossa e all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). “Ancora una volta, ribadisco che l’Indonesia sarà sempre dalla parte della Palestina e sosterrà tutto il popolo palestinese”, ha dichiarato Widod, auspicando un cessate il fuoco che consenta l’arrivo degli aiuti ai destinatari.(Fim)