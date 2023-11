Energia: Urso, consapevoli che competitività Paese si gioca su sostenibilità costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Siamo consapevoli che la competitività del Paese "si gioca sulla sostenibilità dei costi dell’energia”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, all’assemblea pubblica di Proxigas. Per Urso, saranno anche fondamentali gli investimenti “nelle nuove tecnologie utili alla doppia transizione green e digitale”. Il ministro ha detto che "al 2050 i combustibili gassosi contribuiranno al 20 per cento dei consumi europei". (Rin)