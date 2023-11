Napoli: avvocati accederanno con spid a portale Comune Pozzuoli per certificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pozzuoli (rappresentato dal sindaco Gigi Manzoni e dall’assessore Sabrina Sifo) e l’Ordine avvocati di Napoli (nella persona del presidente Immacolata Troianiello) hanno firmato un protocollo d’intesa che consentirà agli avvocati iscritti al Foro partenopeo di accedere gratuitamente e online, con un semplice clic e tramite spid, al portale del Comune di Pozzuoli e di ottenere così informazioni e certificazioni necessarie alla difesa in giudizio, come ad esempio i certificati di residenza e di composizione del nucleo familiare per la notifica degli atti giudiziari, funzionali al procedimento giurisdizionale. L’Ordine, per consentire la fruizione del servizio agli avvocati, comunicherà periodicamente al Comune l’albo degli iscritti con aggiornamenti su iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e altre variazioni. (Ren)