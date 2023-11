Veneto: assessore Cultura, poste le basi per lavoro condiviso fra Arteven e Fondazione Tsv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura, ha incontrato oggi, affiancato dalla presidente della VI Commissione consiliare Francesca Scatto, il presidente di Arteven, Massimo Zuin, e il direttore di Arteven, Giancarlo Marinelli, il presidente Fondazione Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto , e l'executive manager della Fondazione Teatro Stabile del Veneto, Claudia Marcolin. "L'appuntamento di oggi è in primo luogo l'occasione per dare il benvenuto e augurare buon lavoro al nuovo direttore generale di Arteven Giancarlo Marinelli – ha dichiarato Corazzari -. Arteven e Teatro Stabile del Veneto, di recente trasformato in fondazione, sono due realtà importanti e complementari per l'impegno della Regione del Veneto nel mondo della cultura e del teatro". "L'incontro – ha raccontato - è stato l'occasione per porre le basi delle collaborazioni future, nel rispetto dei singoli statuti dei due enti e dunque dei rispettivi compiti, quello della produzione degli spettacoli dal vivo in capo alla Fondazione Teatro Stabile del Veneto, e quello della programmazione e della distribuzione degli spettacoli affidato ad Arteven" ha concluso l'assessore veneto. (Rev)