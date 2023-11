Tunisia: gli insegnanti di sostegno scioperano contro il ministero dell'Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insegnanti di sostegno hanno scioperato oggi in Tunisia per protestare contro la situazione di precarietà a cui sono costretti a sottostare dal ministero dell'Istruzione del Paese. Lo ha dichiarato Malek Ayari, coordinatore nazionale degli insegnanti di sostegno, all'emittente radiofonica "Jawhara Fm". "Oggi lavoriamo senza alcun tipo di contratto", ha sottolineato il coordinatore, spiegando che "gli insegnanti lavorano da 16 anni senza che la loro situazione venga regolarizzata, 9.500 insegnanti supplenti non hanno ricevuto lo stipendio di giugno e l'80 per cento dei supplenti che hanno lavorato a Sousse non ha ricevuto lo stipendio". Infine, Ayari ha detto che "i supplenti lavorano senza copertura previdenziale e senza cartella clinica", "stanno aspettando che la situazione venga regolarizzata e che il ministero fornisca una risposta definitiva e precisa" alle loro richieste. (Tut)