Roma: Trabucco (CG), grande successo per voucher sportivi

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Dopo pochi giorni dall'avvio delle domande per i voucher sportivi "abbiamo raccolto i primi dati che testimoniano il grande successo dell'iniziativa: siamo infatti già a oltre 4000 domande presentate e registrate dal portale". Lo afferma in una nota il capogruppo della lista "civica Gualtieri sindaco" Giorgio Trabucco. "Il collega Santori mette prontamente in dubbio i sistemi informatici di Roma Capitale senza aver, però, minimamente verificato. Questi numeri, infatti, dimostrano quanto il provvedimento sia apprezzato dalla cittadinanza con una partecipazione, in così pochi giorni, davvero straordinaria - aggiunge Trabucco -. Può succedere che ogni tanto possa verificarsi un rallentamento, dovuto alle troppe interazioni e richieste in quel determinato momento o alla comunicazione a volte difficile fra il sistema di Roma Capitale e quello dell'Inps, ma stiamo monitorando attentamente e faremo in modo che ogni cittadino che vorrà partecipare al bando possa presentare apposita domanda. I problemi riscontrati sono inferiori alle 40 casistiche e sono dovute ai dati inseriti dall'utente e l'incrocio con l'Inps, invito dunque il collega Santori, se proprio ha voglia di fare qualcosa di utile, di attivarsi presso il Governo Meloni per risolvere questo problema. Stiamo mettendo in campo una vera e propria rivoluzione dello sport e questo provvedimento ne è un chiaro esempio. Ricordiamo che i dettagli per la presentazione dell'istanza sono disponibili sul portale di Roma Capitale nella sezione del Dipartimento Sport e che si potrà partecipare fino al 30 novembre", conclude Trabucco. (Com)