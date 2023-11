Speciale infrastrutture: Open Fiber approva Net zero plan, emissioni nette azzerate entro il 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber, azienda leader nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione in fibra ottica, ha approvato il suo Net zero plan: un ambizioso piano che definisce il percorso dell'azienda verso l'obiettivo "emissioni nette zero", evidenziando gli impatti diretti e indiretti delle attività aziendali e le misure per ridurre la propria impronta climatica. Lo riferisce l’azienda in una nota. Open Fiber – si legge – riconosce nella lotta al cambiamento climatico un pilastro fondamentale per il suo successo e per la creazione di valore. La fibra ottica gioca un ruolo di abilitatore nel raggiungimento degli obiettivi sul clima fissati dall'Accordo di Parigi: richiede, infatti, oltre il 60 per cento di energia in meno rispetto alle reti tradizionali in rame (con un risparmio di circa 560 GWh/anno), è una tecnologia "future proof" e favorisce lo sviluppo di soluzioni innovative a emissioni ridotte, come smart cities e smart grid. Con l'approvazione del piano, l'azienda si impegna non solo a ridurre le emissioni di gas serra fino al loro azzeramento, ma anche a fissare obiettivi di riduzione in linea con il contenimento del riscaldamento globale entro 1,5 gradi, il livello di ambizione massimo tra quelli riconosciuti dalla Science based target initiative (SBTi). Gli obiettivi di riduzione non si limitano alle emissioni sotto il diretto controllo dell'organizzazione (le cosiddette emissioni dirette Scope 1 e indirette Scope 2), ma includono anche quelle relative alla catena del valore, ovvero alla filiera (cosiddette emissioni Scope 3). Tra le azioni di decarbonizzazione, il Piano annovera i progetti previsti nel Piano energetico sviluppato nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato nel 2023 secondo lo standard internazionale Iso 50001. (Com)