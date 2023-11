Speciale infrastrutture: Roma, secondo rapporto di Gualtieri, la città si trasforma e ce la farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Da una Roma che riparte a una Roma che si trasforma "e ce la farà". Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato il secondo rapporto alla città alla presenza di rappresentanti delle categorie imprenditoriali, dei sindacati, degli industriali e delle istituzioni. Sono quattro gli assi portanti della trasformazione (cultura, innovazione, sostenibilità e inclusione) supportati da importanti investimenti in particolare sulle infrastrutture dove sono programmati e in via di sviluppo interventi per 6,5 miliardi e sui rifiuti con il grande progetto del termovalorizzatore la cui gara è stata pubblicata nel corso della relazione del primo cittadino. Sul primo fronte l'obiettivo è realizzare il prolungamento delle Metro A e B e aprire i cantieri della Metro D entro il 2030. Sul secondo fronte il progetto del termovalorizzatore produrrà energia per 67,6 Megawatt che potrà rifornire 200 milioni di famiglie. (Rer)