Speciale infrastrutture: Porti, Rixi, verso memorandum con India per rafforzare nostre catene logistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, l'Imec, “è una grande opportunità per rafforzare le catene logistiche globali e quindi fondamentale per l'economia italiana. In vista di un Memorandum su portualità e cooperazione marittima con l'India, siamo pronti a mettere a disposizione know how e aziende”. Lo ha detto il deputato e viceministro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, a Sky Tg24, ospite del programma “Live In” nell'ambito del Salone Orientamenti in corso a Genova. “Già l'Università Bocconi di Milano forma 700 studenti a Mumbai e siamo fra i primi a essere presenti in un territorio che punta a diventare la quarta economia mondiale. Con un adeguato quadro normativo e il corretto sistema di governance possiamo creare una solida base per avere reti di trasporto più resilienti tra Europa e Asia. Un'occasione importante per il nostro Paese", ha aggiunto. (Rin)