Speciale infrastrutture: Ferrante in visita ai cantieri opere commissariate Sicilia orientale

- Il sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti, onorevole Tullio Ferrante, si trova in Sicilia dove ha eseguito un sopralluogo su due delle opere più significative che interesseranno i collegamenti ferroviari dell'area orientale della Regione. E' quanto si legge in una nota. Il primo sopralluogo, ove il sottosegretario è stato accolto, tra gli altri, dal commissario straordinario, ingegner Filippo Palazzo, ha interessato il cantiere della galleria Sciglio lungo la tratta Giampilieri-Fiumefreddo della nuova linea Alta capacità Palermo/Catania/Messina. Un'opera, questa, cui sono destinati 12,3 miliardi di euro, 2.3 dei quali a beneficio della tratta costiera, ad alta vocazione turistica, che otterrà importanti vantaggi in termini di abbattimento dei tempi di percorrenza. A seguire - continua la nota - Ferrante è stato ricevuto nel palazzo di città di Misterbianco dal sindaco, Marco Corsaro, per un incontro di approfondimento con i vertici di Ferrovia circumetnea che hanno illustrato il programma di trasformazione ed ampliamento in metropolitana della propria rete ferroviaria, che vede proprio il comune di Misterbianco insistere nel punto nevralgico del futuro tracciato metropolitano. "La mia presenza qui- ha dichiarato il sottosegretario - intende testimoniare l'elevata attenzione del Mit e del governo sul quadro di investimenti destinati a riportare la Sicilia sui binari dell'efficienza e della capillarità dei collegamenti, urbani ed extraurbani, consentendole di procedere alla stessa velocità del resto del Paese. Infatti, il miglioramento dei collegamenti interni e costieri, oltreché una migliore accessibilità ai servizi ferroviari costituiscono per questo governo, così attento al Sud, priorità ormai indifferibili. Questo articolato quanto ambizioso quadro di investimenti, in uno con la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina - ha concluso Ferrante -, sarà funzionale a collegare l'intera Sicilia all'Europa ed a rendere la stessa regione principale hub logistico euromediterraneo". (Com)