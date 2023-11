Speciale infrastrutture: Ue, Procaccini (Fd'I), investimenti su famiglia e infrastrutture sfide strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea "dovrebbe occuparsi di poche ma importanti questioni, fare meno e meglio. Gli investimenti nelle grandi infrastrutture insieme alla difesa e alla promozione della famiglia intesa come cellula fondamentale delle nostre società rappresentano due sfide strategiche per il rilancio demografico, economico e sociale anche delle aree interne italiane". Lo afferma in una nota Nicola Procaccini (Fd'I), eurodeputato e co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, intervenendo a margine dei lavori di A Cesare e a Dio, l'evento istituzionale della Fondazione Magna Carta che quest'anno è dedicato al rapporto tra demografia e aree interne. "In Europa - prosegue Procaccini - occorre ricomprendere le grandi infrastrutture fisiche e tecnologiche nel novero di quegli investimenti virtuosi che andrebbero scomputati dal Patto di stabilità e crescita. Gli investimenti nelle grandi infrastrutture rappresentano infatti un importante moltiplicatore per l'economia italiana e lo sviluppo europeo a livello globale", conclude. (Com)