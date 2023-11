Speciale infrastrutture: Sicurezza, Salvini, incidenti stradali in decrescita nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata mondiale dedicata alle vittime della strada "il mio pensiero va a tutte le vite perse in Italia. Dopo le oltre tremila persone morte lo scorso anno, i dati in decrescita nei primi nove mesi del 2023, anche grazie ai maggiori controlli delle Forze dell’Ordine, ci dicono che siamo nella giusta direzione". Lo scrive su X (ex Twitter), il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, secondo cui "l’impegno a ridurre questa strage è stato uno dei motivi fondanti che ci ci ha spinti a mettere mano al Codice della Strada, portando in Parlamento norme aggiornate ma anche strumenti di prevenzione (l’alcolock per i recidivi) e di formazione, come i corsi di educazione stradale nelle scuole.Ascoltare e confrontarsi con categorie e associazioni del mondo a due e quattro ruote, con chi ha perso famigliari in un incidente, è stato cruciale per riuscire a portare avanti un testo che vuole aiutare concretamente a fermare questi drammi. Un obiettivo che deve unire tutti, nel nome della sicurezza, della salute, della vita", conclude il ministro. (Rin)