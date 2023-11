Infanzia: Baglio (Pd Roma), Campidoglio si illumina di blu e la carta dei diritti entra nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Campidoglio si illumina di blu e la carta dei diritti entra nelle scuole di Roma. L'Assemblea capitolina ha approvato la mozione per aderire alla "Go Blue" promossa dall'Anci e da Unicef Italia per la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "Accendiamo una luce blu sui diritti dei bambini e delle bambine. Mettere al centro delle scelte politiche i diritti dei bambini e rinnovare l'impegno di Roma a sostegno delle nuove generazioni, a iniziare dai bisogni educativi, di sostegno e cure nella crescita e nello sviluppo, contro ogni discriminazione e forma di sfruttamento". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "Per questo vogliamo simbolicamente accendere un faro sui diritti illuminando di blu la casa dei cittadini anche più piccoli, Palazzo Senatorio, sede del più antico Municipio al mondo - aggiunge Baglio -. Inoltre in due scuole dell'infanzia della Capitale, nei municipi V e VII, insieme a minisindaci e agli assessori municipali, abbiamo consegnato agli insegnanti e alle famiglie il testo della Convenzione, mentre ai bimbi una matita con la scritta blu 'Roma Capitale per i diritti dei bambini'. Abbiamo messo a disposizione di tutti i cittadini il testo della Convenzione attraverso il Portale di Roma Capitale e distribuiremo una copia a tutte le consigliere e consiglieri dell'Assemblea, che si sono espressi unanimemente sull'importanza di queste iniziative", conclude Baglio.(Com)