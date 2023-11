Veneto: assessore Sanità, Giunta delibera prosecuzione sorveglianza su persone esposte a Pfas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto, a seguito della proposta di Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, ha approvato una delibera riguardante la prosecuzione del Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta a Pfas dell'Area Rossa. Attualmente, come si appende nel comunicato, "nelle persone che hanno già partecipato ad entrambi i round, si osserva in media una diminuzione del 65 per cento dei livelli di Pfoa nel siero tra 1mo e 2mo round". "Nonostante questo calo rilevante, che testimonia l'efficacia delle misure messe in atto per ridurre l'esposizione - ha sottolineato Lanzarin - vi è tuttora una quota di persone con livelli di Pfas nel siero superiori ai valori di riferimento, per le quali la Regione ha ritenuto necessario proseguire la sorveglianza sanitaria. Questo provvedimento - ha concluso - consentirà quindi di continuare a monitorare nel tempo la riduzione del carico corporeo di Pfas nella popolazione più esposta, a ulteriore dimostrazione che la Regione continua ad affrontare la situazione con determinazione e rigore scientifico". La nuova delibera stabilisce che le persone con Pfas nel siero superiori ai valori di riferimento nel secondo controllo, dovranno sottoporsi nuovamente alla sorveglianza. (Rev)