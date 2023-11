Veneto: Guarda (Ev), dichiarazioni di Valdegamberi esempio di cultura pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del consigliere regionale Stefano Valdegamberi sono un esempio di cultura pericolosa. Lo ha dichiarato Cristina Guarda, consigliere regionale di Europa Verde. "Perché le donne devono sempre essere giudicate per ciò che indossano e dicono? – ha affermato -. Le parole del collega Valdegamberi sono il perfetto esempio di una cultura che dobbiamo abbandonare". "Rivolgo la mia vicinanza alla famiglia di Giulia e ai suoi amici. Nemmeno il Veneto riesce a sottrarsi alla spirale di violenza nei confronti delle donne. Permane una cultura che vorrebbe costringere le donne a ricoprire un ruolo subordinato rispetto a quello degli uomini – ha proseguito Guarda -. Per molti uomini le parole e i pensieri di una donna assumono valore esclusivamente se espressi secondo canoni che faticano ad abbandonare. Mi auguro che i rappresentanti delle Istituzioni sappiano sempre cogliere la sofferenza delle cittadine e dei cittadini, attraverso rispetto ed empatia. Evitando parole che non fanno altro che alimentare quel solco entro cui gli stereotipi di genere si annidano" ha poi concluso. (Rev)