Energia: Bessegnini (Arera), costi più alti a causa del nuovo assetto internazionale

- Il nuovo assetto internazionale a cui ci siamo consegnati "per un po’ ci farà vedere dei costi più alti”. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera, all’assemblea pubblica di Proxigas. Besseghini, riferendosi alle potenze regionali emergenti, ha aggiunto che per l’Italia “non basta definirsi l’hub mediterraneo del gas ma bisogna darsi gli strumenti necessari”, spiegando che bisogna andare in Europa a discutere di mercato del gas. (Rin)