Roma: Calderone, vita che perdiamo su lavoro è sconfitta per tutti, prevenire rischio

- Sul lavoro "una singola vita che perdiamo è una sconfitta per tutti". Lo ha detto in una nota il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, appresa la notizia dell’incidente avvenuto a pochi metro dalla sede del ministero di via Veneto a Roma. “Le autorità competenti con il supporto dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del comando dei carabinieri per la tutela del lavoro sono impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente, ma adesso è il momento del dolore e della vicinanza commossa che voglio far giungere alla famiglia della vittima – ha spiegato –. L'intensificazione degli sforzi a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono una priorità a cui lavoriamo incessantemente, in coordinamento con gli organi preposti per i controlli, coerentemente con le mozioni approvate dal Parlamento nelle scorse settimane. È fondamentale – ha concluso – che la valorizzazione della cultura della prevenzione del rischio venga promossa a tutti i livelli”.(Com)