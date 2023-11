Difesa: M5s, su riservisti necessario approfondimento in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro "Crosetto ha proposto di creare una Riserva militare in caso di guerra, citando gli esempi di Israele e Svizzera. Il suggerimento del ministro è di pescare nelle Forze di polizia che sono già formate ad attività di sicurezza e all'uso delle armi. Israele e Svizzera mobilitano non 10mila ma centinaia di migliaia di riservisti perché hanno un sistema basato uno sulla leva militare obbligatoria e l'altro sulla milizia, quindi non ci sembrano molto calzanti per il nostro Paese. Ma soprattutto appare irrealistico immaginare di mandare al fronte in caso di guerra agenti di polizia, tenuto conto delle carenze di organico di queste ultime e quindi del buco di sicurezza interna che si verrebbe a creare con questo sistema". Lo ha dichiarato il deputato M5s Arnaldo Lomuti, intervenendo in aula in discussione generale sulle deleghe al governo per la revisione dello strumento militare nazionale. "Pensiamo solo che oggi, in tempo di pace, accade il contrario: cioè sono i militari che vanno in ausilio della polizia con l'operazione Strade Sicure; figuriamoci in tempo di guerra quando anche la sicurezza interna diventa un problema serio. A prescindere dalla soluzione adottata, l'istituzione di una Riserva richiederà in ogni caso ingenti risorse finanziarie aggiuntive nel Bilancio della Difesa poiché i riservisti dovranno ricevere un'equa retribuzione e disporre di basi, equipaggiamenti, vestiario, armi, mezzi e munizioni: risorse già oggi carenti per le esigenze delle forze in servizio a tempo pieno. Da dove verrebbero tirati fuori questi soldi? Secondo il Movimento cinque stelle questo tema richiedere un'approfondita riflessione e un ampio dibattito in Parlamento perché, come ha detto in audizione lo stesso ministro Crosetto, questa "è una sfida più parlamentare che di ministero. Quindi ben venga una proroga di due anni per l'esercizio della delega legislativa governativa su questo tema in modo tale da consentire che il Parlamento possa svolgere tutti gli approfondimenti e le riflessioni che a nostro giudizio sono necessari". (Rin)