Piemonte: Giacomello (Confindustria), questa regione è una delle prime su export (2)

- Ovviamente i nostri imprenditori sanno già in che paesi devono andare, però se abbiamo la sicurezza di dove essere sicuri, nel senso che un paese non abbia difficoltà a farci entrare, noi gli siamo molto più sicuri e possiamo andare con più, come si può dire, rilassatezza, o magari anche con più aggressività, ed essere così molto più performanti per il nostro paese. Le multicrisi impattano moltissimo da anni a questa parte. Nonostante questo le nostre aziende, soprattutto quelle del Piemonte, si sono rimboccate le maniche, stanno lavorando molto bene e hanno lavorato molto bene. Ovviamente ci sono dei problemi, questo è indubbio. E qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che questi problemi non si ripetano. L'Europa in questo caso, e non più l'Italia deve essere unita, perché non c'è un paese che va a destra e uno che a sinistra. L'Europa ormai è un paese unico e quindi dobbiamo fare sinergia assolutamente, perché sennò lavorando da soli non si arriva da nessuna parte", ha concluso Giacomello. (Rpi)