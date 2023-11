Migranti: Germania, 112.178 ingressi illegali tra gennaio a ottobre, massimo dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 112.178 gli ingressi illegali di migranti registrati in Germania dalla Polizia federale (Bpol) tra gennaio e ottobre scorso. Nello stesso periodo dello scorso anno, il totale era di 92 mila. Secondo il governo federale, il dato nei primi dieci mesi del 2023 è il più alto dalla crisi dei rifugiati del 2015, quando i profughi che entrarono in territorio tedesco in maniera illegale furono circa 217 mila. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, da febbraio in avanti le cifre dell'immigrazione clandestina sono aumentate “costantemente”, soprattutto “da settembre a ottobre”. In particolare, la Bpol ha contato 14.701 ingressi non autorizzati ad agosto, 21.366 a settembre e 20.059 a ottobre. (Geb)