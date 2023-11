Spagna: Podemos definisce ingiustizia la sua esclusione dal governo Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos ed ex ministra dei Diritti sociali, Ione Belarra, ha definito una "ingiustizia e un grave errore politico" lasciare il suo partito fuori dalla quota di ministeri di Sumar nel nuovo governo di Pedro Sanchez. In un messaggio su X, Belarra ha sottolineato che il blocco progressista ha bisogno di tutte le forze per la prossima legislatura, soprattutto del partito che è stato "il motore delle trasformazioni più ambiziose". (Spm)