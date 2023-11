Lombardia: manifatturiero in negativo nel terzo trimestre 2023, resiste l'artigianato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progressivo peggioramento del quadro internazionale raggiunge le imprese lombarde che registrano un calo delle performance, ma ancora contenuto. La produzione industriale vira in negativo, sia rispetto al trimestre precedente (-0,7 per cento) sia su base annua (-1,5 per cento). Lo spiega Presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella: “Il crollo degli ordini interni, la lenta inversione di tendenza dei prezzi e il calo degli investimenti generato dall’aumento del costo del denaro sono le principali cause del rallentamento della produzione industriale in Lombardia”. Resiste l’artigianato (+0,2 per cento congiunturale) dove preoccupa però il calo degli ordini. A causa dell’inflazione e del caro-tassi che provocano una contrazione dei consumi, sono gli ordini interni a soffrire maggiormente registrando un calo significativo per l’industria (-1,4 per cento congiunturale) e più contenuto per l’artigianato (-0,3 per cento). Difficile il confronto dei tendenziali con i buoni risultati dell’anno precedente: dal +6,2 per cento al -3,5 per cento l’industria e dal +3,6 per cento al -1,3 per cento l’artigianato. Anche gli ordini esteri flettono rispetto al trimestre precedente, ma meno intensamente (-0,3 per cento l’industria e -0,1 per cento l’artigianato). Il dato medio complessivo sulla produzione industriale è sintesi di andamenti differenti per segno ed intensità a livello settoriale, con una maggior diffusione del segno negativo che tocca 9 settori su 13, che varia dal -9,4 per cento del tessile al -0,7 per cento della meccanica. All’opposto sono ancora positivi abbigliamento (+9,6 per cento) e alimentari (+1,2 per cento). Positivi ma deboli i mezzi di trasporto (+0,5 per cento) e la chimica (+0,4 per cento). Buzzella ribadisce che “alcuni settori in particolare mostrano segnali di maggiore sofferenza, come il chimico e il tessile. In questo contesto l’export rappresenta ormai una componente imprescindibile per il sistema lombardo. Alcuni segnali emersi dalla rilevazione trimestrale fanno però sperare in una rapida ripartenza: il saldo occupazionale positivo e la cassa integrazione in calo sono sintomo di fiducia da parte delle imprese le quali, nonostante la congiuntura negativa, continuano a produrre a pieno organico. Per sostenere in questa fase lo sforzo delle imprese è importante che le rilevanti misure di Regione Lombardia a sostegno del tessuto produttivo abbiano un iter più rapido mentre a livello europeo serve un Fondo sovrano per gli investimenti che consenta di competere con Usa e Cina”. (segue) (Com)