Roma: Santori (Lega), voucher sport impossibile partecipare, piattaforma non funziona

- Niente sport, ma solo chiacchiere è il risultato ottenuto per ora dal bando per i voucher per lo sport dedicati ai giovani dai cinque ai sedici anni. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, che ha ricevuto le lamentele di molti cittadini intenzionati a partecipare al bando sui voucher per lo sport. "Il sito non funziona, la procedura fa flop e si perde in fantasiose e bloccanti risposte. Si moltiplicano le proteste dei cittadini - aggiunge Santori - privati del proprio diritto di partecipare alla selezione. Necessaria una proroga dei termini e chiare indicazioni e avvisi agli utenti, che nonostante la cortesia degli uffici sempre disponibili non riescono ad avere risposte sul malfunzionamento tecnico che ci auguriamo sia eliminato a breve. Ma non basta, quanto accade è grave: la Lega chiede chiarezza e un immediato confronto sull'efficienza e l'idoneità delle piattaforme in uso al Campidoglio". (Com)