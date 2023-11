Lombardia: Romani, rete istituzionale contro la dispersione scolastica e disagio mentale, investire nei giovani per costruire il domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sistema scolastico e situazione giovanile sono stati al centro del convegno “Dispersione scolastica: modelli e strategie di prevenzione e contrasto” che si è tenuto questa mattina a Palazzo Pirelli, in occasione della Giornata internazionale diritti infanzia e adolescenza. Promosso dal Garante dell’infanzia e adolescenza Riccardo Bettiga, il convegno ha visto la partecipazione di Simona Tironi, Assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro, di Elena Lucchini, Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e di Luciana Volta, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. In Lombardia va un po’ meglio: il tasso di abbandono scolastico si attesta all’11,3per cento, ancora lontano dall’obiettivo del 9 per cento entro il 2030 stabilito dalla UE. Inoltre, secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2022 la percentuale di persone di 18-24 anni con il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) che non sono inserite in un percorso di istruzione si attesta in Italia al 11,5 per cento, in Lombardia 10 per cento. “Questi numeri ci raccontano di una emorragia di ragazzi, risorse ed energie dal mondo della scuola. Ma la dispersione scolastica è anche una perdita economica e un costo per il Paese”, ha sottolineato nel suo intervento il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani. In questo scenario contrastare la “fuga” dalla scuola e garantire pari opportunità ai più giovani deve essere una priorità per lo Stato. “Le risorse ci sono. Il Pnrr prevede un investimento di 1,5 miliardi di euro con l’obiettivo di scendere entro il 2026 al 10,2 per cento di abbandoni precoci. In Lombardia parliamo di 57,66 milioni di euro destinati a 384 istituti scolastici” ha aggiunto il Presidente Romani. L’Assessore Simona Tironi ha anticipato il lancio, nei primi mesi del 2024, di una web app per l’orientamento consapevole e la sperimentazione avviata in 50 istituti di un servizio “La scuola ascolta” di supporto psicologico. Sensibilizzazione e supporto sono invece gli obiettivi della app “Crescere alla grande”, un programma di prevenzione e di contrasto al disagio messo a disposizione dall’assessorato guidato da Elena Lucchini e su cui Regione Lombardia ha finanziato circa 3 milioni di euro. Ma, al di là delle risorse, occorre un cambio di prospettiva. (segue) (Com)