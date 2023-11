Lombardia: Romani, rete istituzionale contro la dispersione scolastica e disagio mentale, investire nei giovani per costruire il domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo essere capaci di trasmettere alle ragazze e ai ragazzi un messaggio semplice e chiaro: indipendentemente dalla famiglia, dalla città o dal quartiere in cui nasci, è a scuola che scriverai la tua vita – ha puntualizzato il Presidente Romani-. Ma soprattutto la scuola potrebbe essere anche il luogo dove fare crescere le passioni e gli interessi dei ragazzi: le bambine e i bambini di tutto il mondo non sono solo soggetti da tutelare, ma cittadini titolari di diritti. Dobbiamo guardare a ciò che accadrà domani. E loro sono il futuro”. In un video messaggio il Sottosegretario per l’Istruzione e il Merito Paola Frassinetti ha ricordato la riforma dell’orientamento e gli investimenti per la riduzione del disagio giovanile e la salute mentale: un contributo è stato portato anche dalla consigliera regionale Maira Cacucci, Vice Presidente della Commissione consultiva dell’Ufficio del Garante Infanzia. Fondamentale per Luciana Volta, DG dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, è la collaborazione interistituzionale e la creazione di una rete per l’attuazione di interventi per il diritto allo studio. In un video alcuni studenti del liceo “Casiraghi” di Cinisello Balsamo (MI) hanno raccontato desideri, aspettative e timori. A fare il punto della situazione le ricerche e gli interventi di Emanuela Confalonieri, Università Cattolica di Milano; Chiara Annovazzi, Università della Valle d’Aosta e rappresentante della Società italiana di Orientamento; Sabrina Prati, Direttrice centrale ISTAT; Carlotta Bellomi, Save The Children; Valerio Pedron, Responsabile Italia WeWorld. (Com)