Bosnia: quattro persone arrestate per sospetto di pornografia infantile

- Quattro persone sono state arrestate in Bosnia Erzegovina poiché sospettate del reato di pornografia infantile. Gli arresti sono il risultato di un'operazione internazionale denominata "Mosaico 2023" alla quale partecipano, oltre alla polizia bosniaca, anche i ministeri dell'Interno di Croazia, Slovenia, Serbia e Macedonia del Nord. Lo ha confermato il dicastero della Repubblica Srpska (entità serba del Paese). Da quanto accertato finora, gli indagati pubblicavano e scambiavano materiale attraverso social network e applicazioni mobili contattando direttamente bambini e inviando loro del materiale pornografico per indurli a partecipare. Le prime informazioni che hanno portato alla scoperta degli autori di questi crimini sono state fornite alla polizia dal National center for missing & exploited children (Ncmec), un'organizzazione non governativa con sede negli Stati Uniti. (Seb)