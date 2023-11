Regno Unito: Sunak, dobbiamo agire insieme per affrontare insicurezza alimentare globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo di abbondanza, nessuno dovrebbe morire per mancanza di cibo. È quanto ha dichiarato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, durante il vertice globale sulla sicurezza alimentare in corso a Londra e co-ospitato da Sunak e dal presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. "Dobbiamo agire per affrontare le cause profonde, e spesso invisibili, dell'insicurezza alimentare globale" ha detto Sunak, aggiungendo: "Dall'impatto della guerra della Russia in Ucraina, agli effetti dei grandi disastri naturali sulla produzione alimentare; sono orgoglioso che insieme ai nostri partner il Regno Unito stia svolgendo un ruolo di primo piano nella ricerca di soluzioni ad alcune delle più grandi sfide globali del nostro tempo". Durante il suo discorso, Sunak ha inoltre annunciato un nuovo hub virtuale per collegare gli scienziati britannici con iniziative di ricerca globali volte a sviluppare colture resistenti al clima e alle malattie. (Rel)