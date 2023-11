Medio Oriente: ministro Esteri russo incontra domani a Mosca omologhi Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov discuterà domani a Mosca con diversi ministri degli Esteri della Lega araba e con le delegazioni dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci). A renderlo noto è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Domani il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov incontrerà a Mosca le delegazioni di un certo numero di ministri degli Esteri della Lega Araba e dei Paesi dell'Oci, che arriveranno nella capitale russa in conformità con la decisione presa al vertice di Riyadh per discutere della situazione intorno alla Striscia di Gaza", ha detto Zakharova. (Rum)