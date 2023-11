© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata, nell’Aula della Camera, la discussione generale delle mozioni presentate dal Movimento cinque stelle, dal Partito democratico e da Alleanza vedi e sinistra, in materia di politiche per il clima e impegni per la 28esima Conferenza delle Nazioni unite sul cambiamento climatico (Cop28) di Dubai.(Rin)