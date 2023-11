Roma: spaccio di droga nel quadrante nord, 5 arresti in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 5 le persone arrestate, in diverse operazioni, dai carabinieri di Roma per reati inerenti agli stupefacenti e alla detenzione di arma clandestina. I poliziotti del commissariato Flaminio nuovo e del XV distretto Ponte Milvio hanno fermato un motocicletta con a bordo due uomini italiani, un 45enne e un 39enne. Durante il controllo, uno dei due ha gettato un'arma tentando di darsi alla fuga ma è stato bloccato dagli agenti. L'arma rinvenuta è una pistola marca "Beretta", con matricola abrasa, completa di caricatore e munizionamento. I due sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di detenzione di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente dai controlli effettuati è emerso che il 39enne era destinatario di un ordine di carcerazione per la pena di oltre 3 anni emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma per reati inerenti agli stupefacenti. (segue) (Rer)