Roma: spaccio di droga nel quadrante nord, 5 arresti in poche ore (3)

- I militari della compagnia Ostia, durante servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino italiano di 25 anni incensurato, trovato in possesso di 400 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato rinvenuto sia all'interno dell'abitazione, nascosto in scatole di scarpe, che in una cantina, celato tra grandi contenitori in vetro. Dopo diverse ore di osservazione, i poliziotti, notando un uomo prelevare in più occasioni qualcosa nei pressi dell'autovettura, sono intervenuti e lo hanno sottoposto a controllo. Nel corso della perquisizione domiciliare, a casa dell'arrestato inoltre sono stati rinvenuti bilancini di precisione e strumentazione per il taglio dello stupefacente. (segue) (Rer)