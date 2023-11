Roma: spaccio di droga nel quadrante nord, 5 arresti in poche ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del XIV distretto Primavalle hanno arrestato un 44enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di attività d'indagine nel quartiere "Quartaccio", gli agenti hanno appurato un'attività di spaccio messa in atto dal 44enne, che nel corso della giornata incontrava diversi avventori nei pressi di via Andersen. Gli agenti hanno notato l'uomo prelevare qualcosa da un'auto parcheggiata per poi raggiungere una persona ed effettuare uno scambio. A seguito di una successiva cessione di sostanza stupefacente avvenuta presso un bar, i poliziotti hanno fermato l'uomo e a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 50 euro in contanti, denaro probabile provento della cessione appena effettuata. Presso l'abitazione del 44enne sono stati rinvenuti 23 grammi di hashish, mentre nell'auto parcheggiata è stata rinvenuta una bustina di cocaina. L'uomo è stato arrestato. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)