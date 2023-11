Milano: Piscina (Lega), chiusura dei dehors in via Lecco dopo le 24 ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come volevasi dimostrare, la chiusura dei dehors in via Lecco dopo le 24.00 ha completamente fallito. Unici risultati ottenuti sono stati quelli di riversare la movida in strada, rendendo ancora più difficile la situazione, e la vessazione dei commercianti”. Lo dichiara in una nota Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega e Consigliere comunale di Milano. “Il Sindaco Sala - continua - sul tema della movida ha dato ulteriore dimostrazione di non avere il polso della situazione, di non essere in grado di gestire i problemi della città. Prendere di mira gli esercenti senza distinzioni, obbligandoli a chiudere i dehors a mezzanotte, non era la soluzione giusta. Lo avevamo detto sin dal principio e il mancato rinnovo dell’ordinanza, in scadenza in questi giorni, ne è la dimostrazione”. “I locali rispettosi delle regole - aggiunge ancora Piscina - sono, spesso, un presidio positivo che impedisce a tanti giovani di riversarsi per le strade e per le piazze ,facendo baccano senza alcun tipo di controllo, con la musica a palla e gli alcolici comprati, magari anche se minorenni, al minimarket affianco.” “Oggi a Milano mancano controlli capillari, repressione quando serve e strategia. Se realmente il Sindaco vuole affrontare il tema della movida, cominci a contrastare il disturbo della quiete pubblica mettendo in strada la Polizia Locale durante le ore notturne, controlli a tappeto i minimarket e firmi un’ordinanza che vieti l’asporto e la vendita di alcolici in tutta la città che non vengano consumati al tavolo dopo le ore 23.00". Solo in tal modo, secondo il consigliere della Lega, "si riuscirà realmente a tamponare una situazione sfuggita di mano alla Sinistra, che governa la città da 12 anni. Temo che il nuovo regolamento per gli esercizi pubblici, in via di definizione, non risolverà alcun problema, ma sarà nuovamente ‘punitivo’ e inutile per i commercianti e i cittadini”, conclude Piscina.(Com)