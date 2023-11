Ex Ilva: Fim-Fiom-Uilm, assemblea Soci a Milano, previsto presidio in viale Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno giovedì 23 novembre, comunicano in una nota Fim, Fiom, Uilm nazionali, si terrà la riunione dell’Assemblea dei Soci di Acciaierie d’Italia in cui verranno assunte importanti decisioni sul futuro del gruppo siderurgico. In concomitanza di questo evento riteniamo estremamente opportuno mettere in campo un’ulteriore iniziativa per manifestare contro l'attuale gestione industriale del management di Adi espressione di Arcelor Mittal e la totale incapacità del governo, azionista attraverso Invitalia, di assicurare una prospettiva positiva alla vertenza. Abbiamo quindi previsto di organizzare un presidio presso la direzione di Acciaierie D'Italia in viale Certosa a Milano per indurre ADI a compiere scelte che rilancino l’azienda con investimenti industriali e ambientali. Il presidio si terrà dalle 10:30 alle 13.(Com)