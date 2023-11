Russia-Argentina: ambasciatore Feoktistov, vittoria di Milei porterà “pausa” in relazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Javier Milei alle elezioni presidenziali in Argentina porterà a una “pausa” nelle relazioni commerciali ed economiche del Paese sudamericano con la Russia. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Buenos Aires, Dmitrij Feoktistov. "Per quanto riguarda le relazioni commerciali ed economiche, la pausa è probabilmente inevitabile (...) ma ci sono fattori oggettivi che parlano sia a favore dello sviluppo delle relazioni che no", ha detto Feoktistov parlando al canale televisivo "Rossija 24". Il diplomatico ha aggiunto che, dopo l'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, ci sono state difficoltà nel traffico commerciale tra i due Paesi. Tuttavia, secondo lui Milei non sarebbe contrario allo sviluppo della cooperazione tra le imprese dei due Paesi. "E' difficile dire come si sentano le imprese. La Cina e il Brasile sono già preoccupati. Anche questi Paesi fanno una pausa. Sono necessari chiarimenti", ha concluso l'ambasciatore. (Rum)